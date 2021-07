Italia campione d’Europa | Mattarella | «Azzurri | ci avete fatto gioire» La festa con la Coppa per le vie di Roma

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - albo_interista : RT @BausciaCafe: 2006 - Italia Campione del Mondo 2021 - Italia Campione d'Europa E' evidente che qui c'è qualcuno che porta fortuna. Ma n… - bi8nd9 : RT @UEFAcom_it: ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

...l', gioco con la nazionale...'. ORGOGLIO - 'Mi riempie d'orgoglio ciò che ha detto Locatelli. Certo che ho accettato la panchina per questo gruppo fantastico, giocava Verratti che è un,...Le feste spontanee, i caroselli in strada, la pazza gioia per l'Europeo espugnato a Wembley. Impossibile contenere l'esultanza per la Coppa conquistata dalla banda Mancini: anche a a decine di ...Il Presidente Mattarella: «L’armonia che vi ha unito è il senso dello sport». Il premier Draghi: «Ci avete fatto emozionare». Poi la sfilata imprevista per le vie della città ...Inviato a Castellammare Non può essere un caso. I primi due bambini che varcano i cancelli della scuola calcio Asd club Napoli di Castellammare di Stabia portano in mano un bel paio ...