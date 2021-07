Italia Campione d’Europa, Mancini: “Felici di aver dato gioia e speranza agli italiani” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Italia Campione d’Europa, Roberto Mancini, giunto al Quirinale con i giocatori della Nazionale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è detto onorato del ricevimento odierno: “E’ un onore essere al Quirinale. Siamo Felici di aver dato una gioia e una speranza agli Italiani dopo un periodo così difficile. Dopo una partita così impegnativa risolta solo ai rigori, noi abbiamo vinto a casa loro davanti a 60.000 loro tifosi mentre i nostri erano solo 7 ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’, Roberto, giunto al Quirinale con i giocatori della Nazionale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è detto onorato del ricevimento odierno: “E’ un onore essere al Quirinale. Siamodiunae unani dopo un periodo così difficile. Dopo una partita così impegnativa risolta solo ai rigori, noi abbiamo vinto a casa loro davanti a 60.000 loro tifosi mentre i nostri erano solo 7 ...

