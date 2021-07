Italia campione d’Europa, Mancini: “E’ la Coppa di tutti gli italiani” (Di lunedì 12 luglio 2021) “E’ la Coppa di tutti gli Italiani”. L’Italia è campione d’Europa e il ct Roberto Mancini, dopo la vittoria in finale contro l’Inghilterra, dedica il trionfo di Wembley a un paese ferito, che “finalmente prova una gioia dopo un anno difficilissimo”. Nella notte, con un filo di voce, il commissario tecnico prova a fare il punto dopo la serata straordinaria. Il gol immediato dell’Inghilterra, la sofferenza, la reazione e poi il meritato pareggio. L’Italia ha tenuto in mano il gioco per gran parte del secondo tempo, ha coronato gli sforzi con la rete di ... Leggi su funweek (Di lunedì 12 luglio 2021) “E’ ladiglini”. L’e il ct Roberto, dopo la vittoria in finale contro l’Inghilterra, dedica il trionfo di Wembley a un paese ferito, che “finalmente prova una gioia dopo un anno difficilissimo”. Nella notte, con un filo di voce, il commissario tecnico prova a fare il punto dopo la serata straordinaria. Il gol immediato dell’Inghilterra, la sofferenza, la reazione e poi il meritato pareggio. L’ha tenuto in mano il gioco per gran parte del secondo tempo, ha coronato gli sforzi con la rete di ...

