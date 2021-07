Italia Campione d’Europa | l’apertura dei quotidiani inglesi

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’per la seconda volta nella sua storia. Amaro il risveglio degli, che quasi increduli si leccano le ferite. Di seguito i titoli dei principalibritannici. Daily Mirror: “Heartbreak” Metro: “Lions did us proud” Mirror Sport: “Oh no! Not again” The Sun: “Pride of lions” The Times: “Penalty curse denies England their dream” The telegraph: “This is going to hurt” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.