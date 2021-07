Italia campione d’Europa | la reazione degli Azzurri

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ha detto tutto con quel pianto abbracciato a Vialli. Gli amici di una vita, uniti da sempre, ieri hanno parlato con gli occhi lucidi. Nello stadio che qualche decennio fa s’era fatto teatro dell’incubo, frenando il sogno della Samp di salire sul tetto. Su quel tetto Mancio e Vialli ci sono saliti vestiti d’azzurro, sospinti dal paese intero. “Siamo stati bravi! Abbiamo preso gol subito e siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato la partita”, ha detto il ct dopo la vittoria con l’Inghilterra. Poche parole che significano tutto: “I ragazzi sono stati meravigliosi, questa vittoria è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Siamo felici!”. E ...

L'Italia è campione d'Europa. La nazionale italiana di calcio allenata da Roberto Mancini ha battuto a Wembley l'Inghilterra e si è aggiudicata il maggior titolo europeo per nazioni. Decisive le parate... Mancano pochi secondi alla fine del secondo tempo supplementare quando l'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate decide di giocarsi gli ultimi due cambi in vista dei rigori: Sancho per Walker e R...