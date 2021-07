Italia campione d' Europa La Nazionale al Quirinale da Mattarella Poi l' incontro con Draghi Diretta Giocatori al Celio per il vaccino

(Di lunedì 12 luglio 2021) L'd'di calcio è arrivata a Roma. Dopo la sofferenza ai rigori e il trionfo in finale contro l'Inghilterra, laha festeggiato e poi è...

Dopo la vittoria nella finale degli Europei contro l'Inghilterra, l'd'Europa fa visita prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Presente ...... unico dello staff tecnico, insieme a Lele Oriali, ad essere siad'Europa sia del mondo. L'aspettava, De Rossi, una notte così, dopo le lacrime del 2012, quando l'si arrese in finale ...Italia-Inghilterra, Leonardo Bonucci è stato uno degli eroi della serata di ieri. Italia, lo sfottò di Bonucci ai tifosi inglesi. E’ un Leonardo Bonucci letteralmente scatenato dopo il triplice ...L'Italia campione d'Europa di calcio è arrivata a Roma. Dopo la sofferenza ai rigori e il trionfo in finale contro l'Inghilterra, la nazionale ha festeggiato e poi ...