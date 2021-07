Italia campione d'Europa. La Nazionale al Quirinale da Mattarella. Mancini: «Serata di festa per tutto il Paese». Chiellini: «Dedicata ad Astori» Diretta (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia campione d'Europa di calcio è a Roma. Dopo la sofferenza ai rigori e il trionfo in finale contro l'Inghilterra, la Nazionale ha festeggiato e poi è... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 luglio 2021) L'd'di calcio è a Roma. Dopo la sofferenza ai rigori e il trionfo in finale contro l'Inghilterra, laha festeggiato e poi è...

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - lollo_interista : RT @sportface2016: +++#Italia campione d'Europa, #Chiellini al Quirinale: 'Dedichiamo questo trofeo a Davide #Astori'+++ - meredithgrigia : RT @Inter: ??? | ON THIS DAY #OnThisDay un campione d'Italia e d'Europa diventava nerazzurro ??? Guess who? ???? -