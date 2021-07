Italia campione d’Europa | la finale degli Europei fa esplodere l’Auditel | 83 | 5% di share | un record Tutti incollati allo schermo fino a mezzanotte

(Di lunedì 12 luglio 2021) It’s coming to Rome. L’porta a casa la coppa e supera inl’Inghilterra. A Wembley i padroni di casa dopo 119 secondi si portano in vantaggio con Shaw, ci pensa Leonardo Bonucci a riaccendere il sogno. I supplementari in una notte magica, i rigori con la parata decisiva di Gigio Donnarumma regalano la vittoria agli azzurri di Mister Mancini. Esplode la festa ed esplode anchecon l’intera letteralmente incollatadalle ore 21alla. L’ennesimo, un nuovo clamoroso boom di ...

It came to Rome. La Coppa, insieme alla Nazionale di uomini che che l'hanno vinta e sono diventati simbolo di un Paese, è atterrata nella Capitale. L''d'Europa di calcio è arrivata a Roma sull'A319 dell'Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton e atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 6:06. Euro2020, gli azzurri ...Sono passate poche ore dalla vittoria degli Europei 2020 e il capitano della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini , ha voluto spendere alcune parole dad'Europa. Lo ha fatto su Twitter, scrivendo un messaggio commovente: 'Grazie a voi. A tutti voi. Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi voi. Nei ...L'Italia campione d'Europa di calcio è arrivata a Roma. L'A319 dell'Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all'aeroporto di Fiumicino ...L’Italia si laurea Campione d’Europa al termine di un match difficile e in mezzo ai fischi della tifoseria inglese. Tensioni in piazza. Gli Azzurri sono Campioni d’Europa! Per la seconda volta dopo la ...