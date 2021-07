Italia campione d’Europa: il pullman degli Azzurri sfila per le vie di Roma – VIDEO (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’incontro con Mattarella e Draghi gli Azzurri sono saliti su di un pullman scoperto sfilando poi per le vie di Roma sommersi dall’affetto dei tifosi Giornata intensa quella vissuta dall’Italia di Mancini. Rientrati a Roma alle prime luci dell’alba, gli Azzurri si sono diretti immediatamente all’hotel Parco dei Principi per riposarsi e dormire qualche ora. Nel pomeriggio incontro prima con il Presidente della Repubblica Mattarella e poi con il Premier Mario Draghi. Quasi a sorpresa Chiellini e compagni sono saliti su un pullman scoperto autorizzato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’incontro con Mattarella e Draghi glisono saliti su di unscopertondo poi per le vie disommersi dall’affetto dei tifosi Giornata intensa quella vissuta dall’di Mancini. Rientrati aalle prime luci dell’alba, glisi sono diretti immediatamente all’hotel Parco dei Principi per riposarsi e dormire qualche ora. Nel pomeriggio incontro prima con il Presidente della Repubblica Mattarella e poi con il Premier Mario Draghi. Quasi a sorpresa Chiellini e compagni sono saliti su unscoperto autorizzato ...

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - _Muhammed98 : RT @Phetru: ?? L E O N A R D O B O N U C C I ?? ???? L'Italia è campione d’Europa!!! E… la festa é appena iniziata. ?????? ???? @bonucci_leo19… - SimoneFalcetta : RT @SkySportMotoGP: ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? ? L'Italia ha realizzato 13 gol in questo torneo, record per gli Azzurri in una sing… -