Italia campione d’Europa | i vip esultano da Vasco Rossi a Ligabue | da Amadeus alla neo mamma Belen Rodriguez | “Ne avevamo bisogno”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Assieme a milioni dini incollati davantitelevisione per assistere al super match-Inghilterra, finalissima di Euro 2020 c’erano anche moltissimi esponenti del mondo dello spettacolo dmusica,tv fino al cinema. Ultimo era avvolto nella bandierana assiemefidanzata Jaqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi.ha festeggiato nella notte dopo aver datoluce la figlia Luna Marì con il compagno Antonio Spinalbese: “Giornata fortunata per ...

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - sportli26181512 : Europei, l'Italia campione è rientrata a Roma: (ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 12 LUG - L'Italia campione d'Europa di ca… - melomonaco86 : RT @Adnkronos: Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

Si va da 'La felicità' de L'Equipe , sullo sfondo della comitiva azzurra con la coppa al cielo di Londra, alla Bbc, che scrive: 'di Euro 2020 mentre l'Inghilterra subisce il dolore ...Oggi, l'! Oggi, tutto il mondo merita di essere felice!Foggia spari nella festa per l’Italia campione d’Europa: ferito un uomo. Un uomo e’ stato ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco ieri sera in viale Metteotti, zona centrale di San Severo in provincia ...It came to Rome. La Coppa, insieme alla Nazionale di uomini che che l’hanno vinta e sono diventati simbolo di un Paese, è atterrata nella Capitale. L’'Italia campione d'Europa di calcio è arrivata a R ...