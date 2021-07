Italia campione d’Europa, gli azzurri arrivano al Quirinale con il trofeo (VIDEO) (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco il VIDEO dell’Italia che arriva al Quirinale. La Nazionale Italiana guidata dal ct Mancini si è recata presso il Quirinale, dove verrà ricevuta da Sergio Mattarella. Con loro anche Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon. Insieme all’eccellenza dello sport Italiano, ovviamente, anche la coppa. Chiellini e compagni hanno infatti portato anche il trofeo degli Europei 2020. Di seguito il filmato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco ildell’che arriva al. La Nazionalena guidata dal ct Mancini si è recata presso il, dove verrà ricevuta da Sergio Mattarella. Con loro anche Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon. Insieme all’eccellenza dello sportno, ovviamente, anche la coppa. Chiellini e compagni hanno infatti portato anche ildegli Europei 2020. Di seguito il filmato. SportFace.

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - lollo_interista : RT @sportface2016: +++#Italia campione d'Europa, #Chiellini al Quirinale: 'Dedichiamo questo trofeo a Davide #Astori'+++ - meredithgrigia : RT @Inter: ??? | ON THIS DAY #OnThisDay un campione d'Italia e d'Europa diventava nerazzurro ??? Guess who? ???? -