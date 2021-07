Italia campione d’Europa, gli Azzurri accolti da migliaia di tifosi a Roma: la coppa fa tappa al Quirinale e a Palazzo Chigi – Video (Di lunedì 12 luglio 2021) Accoglienza d’onore per la squadra degli Azzurri, dopo la vittoria agli Europei contro l’Inghilterra a Wembley. I calciatori della nazionale sono stati prima al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poi a Palazzo Chigi. Proprio in via del Corso si sono riversati centinaia di tifosi che hanno intonato cori e cantato l’inno di Mameli. La strada è stata chiusa al traffico e transennata per permettere il passaggio dei pullman. Ad accogliere in piazza Colonna la squadra il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il capitano Chiellini e il ct Mancini hanno consegnato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Accoglienza d’onore per la squadra degli, dopo la vittoria agli Europei contro l’Inghilterra a Wembley. I calciatori della nazionale sono stati prima aldal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poi a. Proprio in via del Corso si sono riversati centinaia diche hanno intonato cori e cantato l’inno di Mameli. La strada è stata chiusa al traffico e transennata per permettere il passaggio dei pullman. Ad accogliere in piazza Colonna la squadra il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il capitano Chiellini e il ct Mancini hanno consegnato la ...

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - wesandkiedis : RT @wildrouche: Jorginho arrivò in Italia a 15 anni, non poteva essere tesserato e stare in convitto perciò andò a stare in una comunità de… - AlidaB71 : RT @Vivo_Azzurro: #RinascimentoAzzurro ?????? #Mattarella ringrazia l’#Italia Campione d’Europa: “Avete meritato ben oltre il punteggio” #Gr… -