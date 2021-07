Italia Campione d’Europa | con il Corriere di martedì 13 luglio lo speciale di 24 pagine sugli azzurri

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - AndreazaccaAZ38 : RT @AntonioFiori15: Quindi ricapitolando... #Italia campione d Europa 2020 con 4 bianconeri in campo #CristianoRonaldo capocannoniere,13 go… - AstolfiPrice82 : RT @GiorgiaMeloni: “Abbiamo regalato un mese bellissimo, abbiamo fatto qualcosa di cui non ci rendiamo conto. Siamo felicissimi per la gent… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Campione

L'esultanza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna a Wembley dopo la vittoria dell'sull'Inghilterra nella finale degli Europei. Il capo dello Stato e' volato a Londra per fare il tifo per gli azzurri. 12 luglio 2021EURO 2020 Bonucci e Jorginho, It's coming Rome- Inghilterra, gli inglesi si tolgono la medaglia durante la premiazione, è polemica: 'Scarsa sportività' Chiellini e Bonucci come Cannavaro, a ...Festa grande in casa di Vincenzo Salemme e Nino D’Angelo dopo la vittoria dell’Italia all’Europeo 2020: il cantante napoletano ...(Corriere della Sera) guarda tutte le foto 9. . Italia campione d’Europa, la festa a Bergamo. Ma Bergamo guarda oltre e ora, almeno per qualche giorno, ha voglio solo di festeggiare questo successo ...