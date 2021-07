Italia campione d’Europa, Caressa e Bergomi impazziti: “Abbracciami” (VIDEO) (Di lunedì 12 luglio 2021) “Il calcio che ci fa abbracciare”, dice Fabio Caressa. “Abbracciami”, risponde Beppe Bergomi. E’ questo il siparietto immediatamente successivo al rigore sbagliato da Saka, o se si preferisce parato da Donnarumma: l’Italia è campione d’Europa dopo ben 53 anni e torna a sollevare un trofeo internazionale dopo 15 anni. Quindici anni da quel famoso 9 luglio 2006, quando l’Italia sollevò la Coppa del Mondo verso il cielo di Berlino: Caressa e Bergomi hanno più di una reminiscenza per quanto riguarda quella notte, e l’hanno dimostrato stasera. ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) “Il calcio che ci fa abbracciare”, dice Fabio. “”, risponde Beppe. E’ questo il siparietto immediatamente successivo al rigore sbagliato da Saka, o se si preferisce parato da Donnarumma: l’dopo ben 53 anni e torna a sollevare un trofeo internazionale dopo 15 anni. Quindici anni da quel famoso 9 luglio 2006, quando l’sollevò la Coppa del Mondo verso il cielo di Berlino:hanno più di una reminiscenza per quanto riguarda quella notte, e l’hanno dimostrato stasera. ...

