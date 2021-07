Italia campione d’Europa | Azzurri atterrati a Fiumicino alle 6 con la coppa | decine di tifosi ad accoglierli Oggi da Mattarella e Draghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sonoal sorgere del sole, col bottino in mano, quellaalzata al cielo dal ct Roberto Mancini e dal capitano Giorgio Chiellini per qualche decina diche all’alba hanno raggiuntoper accogliere la Nazionale di ritorno da Londra, dopo il trionfo di Wembley sui padroni di casa dell’Inghilterra che riporta il trofeo indal 1968. È il giorno degli onori ai campioniper un gruppo che non partiva tra i favoriti. Mentre tutti pronosticavano unain mano a Mbappé, Busquets o magari lo stesso Kane, ad alzarla verso il cielo di ...