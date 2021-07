Italia campione d’Europa | 15 feriti in piazza Duomo | tre 20enni gravi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 15 le persone soccorse da personale del 118 intervenuto ina Milano durante i festeggiamenti per la vittoria degli Europei: tre giovanissimi – tutti sui 20 anni – sono. Un 21enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda: ha perso alcune dita di una mano per lo scoppio di un petardo. Un altro 20enne è stato ricoverato nello stesso ospedale per una ferita penetrante all’addome, potrebbe essersi ferito con il gancio di una transenna ma la dinamica è ancora tutta da verificare. Un 21enne di origine straniera è invece ricoverato, in codice rosso, al Policlinico dopo aver riportato una ferita all’addome probabilmente ...

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - Italcatenaccio : RT @UEFAcom_it: ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - MMaXXprIIme : RT @MMaXXprIIme: Notte di grande festa nelle piazze italiane per festeggiare l'Italia Campione d'Europa e ZERO COVID -

Si va da 'La felicità' de L'Equipe , sullo sfondo della comitiva azzurra con la coppa al cielo di Londra, alla Bbc, che scrive: 'di Euro 2020 mentre l'Inghilterra subisce il dolore ...Ora è un rimpianto per Milan e Juventus Gianluigi Donnarumma era atteso da una prova cruciale per la sua carriera: guidare l'dai pali in un Euro 2020 in cui gli azzurri, dall'inizio della ...Foggia spari nella festa per l’Italia campione d’Europa: ferito un uomo. Un uomo e’ stato ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco ieri sera in viale Metteotti, zona centrale di San Severo in provincia ...It came to Rome. La Coppa, insieme alla Nazionale di uomini che che l’hanno vinta e sono diventati simbolo di un Paese, è atterrata nella Capitale. L’'Italia campione d'Europa di calcio è arrivata a R ...