Italia campione d’Europa | 15 feriti in piazza Duomo | tre 20enni gravi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 15 le persone soccorse da personale del 118 intervenuto ina Milano durante i festeggiamenti per la vittoria degli Europei: tre giovanissimi – tutti sui 20 anni – sono. Un 21enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda: ha perso alcune dita di una mano per lo scoppio di un petardo. Un altro 20enne è stato ricoverato nello stesso ospedale per una ferita penetrante all’addome, potrebbe essersi ferito con il gancio di una transenna ma la dinamica è ancora tutta da verificare. Un 21enne di origine straniera è invece ricoverato, in codice rosso, al Policlinico dopo aver riportato una ferita all’addome probabilmente ...

L'Italia è campione d'Europa. La nazionale italiana di calcio allenata da Roberto Mancini ha battuto a Wembley l'Inghilterra e si è aggiudicata il maggior titolo europeo per nazioni. Decisive le parate... Mancano pochi secondi alla fine del secondo tempo supplementare quando l'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate decide di giocarsi gli ultimi due cambi in vista dei rigori: Sancho per Walker e R...