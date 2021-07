Italia campione | azzurri a Roma con la coppa Tripudio a Fiumicino Pomeriggio al Quirinale

(Di lunedì 12 luglio 2021) Una notte corta. E l'arrivo di mattina presto, poco dopo le 6 di stamani 12 luglio 2021, a. Un boato quando Mancini e Chiellini sono apparsi in cima alle scalette dell'aereo a. È quello tributato dalle decine di operatori aeroportuali che si sono radunati sotto il velivolo con applausi e cori. Il più scatenato Bonucci, che ha intonato «I campioni dell'Europa siamo noi» L'articolo proviene da Firenze Post.

d'Europa, Mancini: 'Ragazzi meravigliosi, felici per tutti gli italiani'Gli azzurri hanno aperto un ciclo: come la squadra sbarazzina di Bearzot nel '78, ma stavolta abbiamo anche vinto subito di LEO TURRINIGli azzurri hanno aperto un ciclo: come la squadra sbarazzina di Bearzot nel ’78, ma stavolta abbiamo anche vinto subito ...Le lacrime di Mancini e Vialli sono le nostre lacrime, la felicità del presidente Sergio Mattarella è la nostra felicità. Lottando e soffrendo, conquistiamo il secondo Europeo ...