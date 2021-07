Italia, 270 mila posti di lavoro attivati in meno rispetto a scenario senza pandemia (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Nei primi sei mesi dell’anno sono stati creati 719.000 posti di lavoro, oltre il 12% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Rimane però ancora ampio il divario tra i contratti di lavoro attivati dall’inizio della pandemia e quelli che si stima sarebbero stati osservati in assenza della crisi Covid-19 (circa -270.000). È quanto scrivono in una nota congiunta il Ministero del lavoro e la Banca d’Italia, commentando l’andamento del numero di posizioni di lavoro dipendenti. Nei soli mesi di maggio e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Nei primi sei mesi dell’anno sono stati creati 719.000di, oltre il 12% in piùallo stesso periodo del 2019. Rimane però ancora ampio il divario tra i contratti didall’inizio dellae quelli che si stima sarebbero stati osservati in asdella crisi Covid-19 (circa -270.000). È quanto scrivono in una nota congiunta il Ministero dele la Banca d’, commentando l’andamento del numero di posizioni didipendenti. Nei soli mesi di maggio e ...

