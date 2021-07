Israele, Ue e Usa. Lipner (Atlantic Council) spiega la visita di Lapid a Bruxelles (Di lunedì 12 luglio 2021) Oltre dieci anni dopo, il ministro degli Esteri israeliano è protagonista del Consiglio affari esteri. Allora era Tzipi Livni, oggi è Yair Lapid, a partecipare a un pranzo di lavoro con gli omologhi dei 27 Stati membri dell’Unione europea riuniti a Bruxelles dopo aver incontrato Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza. Prima, alcune bilaterali, dopo quello domenicale con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry: con Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, e con gli omologhi tedesco Heiko Maas, francese Jean-Yves Le Drian, olandese Sigrid Kaag e ceco Jakub Kulhanek. Il Consiglio affari esteri sarà anche ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 luglio 2021) Oltre dieci anni dopo, il ministro degli Esteri israeliano è protagonista del Consiglio affari esteri. Allora era Tzipi Livni, oggi è Yair, a partecipare a un pranzo di lavoro con gli omologhi dei 27 Stati membri dell’Unione europea riuniti adopo aver incontrato Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza. Prima, alcune bilaterali, dopo quello domenicale con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry: con Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, e con gli omologhi tedesco Heiko Maas, francese Jean-Yves Le Drian, olandese Sigrid Kaag e ceco Jakub Kulhanek. Il Consiglio affari esteri sarà anche ...

