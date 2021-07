Isfoa | Albo d’Oro 2004-21 del prestigioso Premio Internazionale alla Carriera

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 12 luglio 2021)-2021 –degli insigniti. Speciale CategoriaMemoria Mustapha Milambo – Autista di Luca Attanasio ambasciatore italiano in Congo tragicamente scomparso in un attentato il 22 febbraio 2021. Vittorio Iacovacci – Carabiniere di Luca Attanasio ambasciatore italiano in Congo tragicamente scomparso in un attentato il 22 febbraio 2021. Ministro Plenipotenziario dottor Luca Attanasio – Ambasciatore italiano in Congo tragicamente scomparso in un attentato il 22 febbraio 2021. Categoria ...