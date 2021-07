Iren | inaugurato il nuovo depuratore di Rapallo

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – E’ statoufficialmente questa mattina ilimpianto di depurazione di, in località Costaguta Ronco, alla presenza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del GruppoGianni Vittorio Armani, del Sindaco del Comune die Vice Sindaco della Città Metropolitana Carlo Bagnasco e dell’AD di Ireti Fabio Giuseppini. Allo stato attuale ilraccoglie le acque reflue die parte di Zoagli ed è stato progettato per un funzionamento modulare e flessibile così ...

