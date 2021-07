“Io italiano vi racconto l’inferno di Wembley | 10mila persone entrate senza biglietto”

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Per puro caso non è successa una tragedia, per non so quale miracolo non ci è scappato il morto”. A raccontare cosa è successo sugli spalti diper la finale degli Europei2020 è M., tifosoche si trovava proprio lì domenica sera ma preferisce restare anonimo. In pratica, mentre gli Azzurri facevano sognare l’Italia intera vincendo la partita, la sicurezza sulle tribune inglesi vacillava completamente. “Almenohanno forzato gli ingressi hanno eluso i controlli e sononello stadio sfondando gli accessi ai disabili, ...