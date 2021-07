«Invincibles» | la vittoria degli Azzurri nelle copertine dei giornali internazionali

(Di lunedì 12 luglio 2021) La stampa internazionale ha monitorato con grande attenzione il successo della Nazionale sull’Inghilterra in finale di Euro 2020. Il trionfo nel torneo, infatti, è stato al centro delle prime pagine di alcune tra le testate più famose al mondo. Tra le più apprezzate sui social quella del francese L’Equipe, che ha pagato tributo alle capacità della squadra di Roberto Mancini titolando «Invicibili». Altro grande tema dei titoli il rovesciamento del coro inglese “It’s coming home“, cambiato come nel caso deiscozzesi, in “It’s coming Rome“. Leggi anche: Chiellini e il ricordo di ...

