Intervista esclusiva a Diego Spagnoli – faccio parte del mondo di Vasco Rossi ormai da 40 anni (Di lunedì 12 luglio 2021) Intervista esclusiva a Diego Spagnoli. faccio parte del mondo di Vasco Rossi ormai da 40 anni, e sono a mio agio. D: Fai parte del mondo di Vasco come ti senti? R: E’ una scelta che ho fatto quasi quarant’anni fa….. mi sento a mio agio , anche se molto e’ cambiato.. D: E’ tutto studiato oppure hai carta bianca? R: Se parliamo del concerto di Vasco , tutto e’ studiato , ovviamente e giustamente … per quello che riguarda ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 12 luglio 2021)deldida 40, e sono a mio agio. D: Faideldicome ti senti? R: E’ una scelta che ho fatto quasi quarant’fa….. mi sento a mio agio , anche se molto e’ cambiato.. D: E’ tutto studiato oppure hai carta bianca? R: Se parliamo del concerto di, tutto e’ studiato , ovviamente e giustamente … per quello che riguarda ...

Advertising

acmilan : 'This is my second skin' ??? Davide Calabria's exclusive interview upon his contract renewal 'Questa è la mia secon… - acmilan : ??? 'Ready for the new season' Sandro's exclusive interview with Milan TV ??? ??? 'Sono pronto per questa stagione'… - WARNERMUSICIT : ED meets B3N ?? Ecco un estratto dell'intervista esclusiva a @edsheeran, con alcune delle vostre domande, realizzat… - bragagnimba : RT @UKinItalia: In esclusiva su @UKinItaly su Facebook l’intervista doppia all’Ambasciatore ???? Raffaele Trombetta @ItalyinUK e all’Ambascia… - IBezverhni : RT @AllatraO: ??Fabio Zucca | Influenza della religione sulla politica e sulla vita sociale ?? SU YOUTUBE -