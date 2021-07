Inter, si tratta il rinnovo di Lautaro. Dubbi su Emerson corteggiato dal Napoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 luglio 2021 " Mentre l'Italia Intera gioisce per il grande trionfo di Wembley, i club di Serie A sono al lavoro a capofitto sul mercato. Tra questi anche l'Inter , che da un lato sta ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 luglio 2021 " Mentre l'Italiaa gioisce per il grande trionfo di Wembley, i club di Serie A sono al lavoro a capofitto sul mercato. Tra questi anche l', che da un lato sta ...

Advertising

cleanick : andrebbe fucilato in piazza chi ha messo le firme da parte inter su quel contratto e il bello è che sappiamo tutti… - aalicegallo : @antoniochieffa è diverso dal campionato però. si tratta della nazionale, non di una squadra come la juve o l’inter… - Cucciolina96251 : RT @interchannel_ic: - interchannel_ic : - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: L'Inter e gli esuberi: Nainggolan-Cagliari, si tratta. Dalbert conteso, JoaoMario aspetta il Benfica SerieA #calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tratta Inter, si tratta il rinnovo di Lautaro. Dubbi su Emerson corteggiato dal Napoli Certo, il mercato potrà muoversi, ma l'idea dell'Inter è trattenere gli altri big a meno di offerte clamorose, e per Lautaro dovrebbero sfiorare i 100 milioni di euro. C'è però da rinnovare un ...

Botturi è il nuovo direttore sportivo del Brescia Calcio Non si tratta di una prima volta per Botturi. Già a Lumezzane il neo ds biancazzurro aveva ricoperto tale ruolo. Nella sua carriera anche altre esperienze importanti all'Inter nel Settore Giovanile, ...

Radja-Cagliari, si tratta. Dalbert conteso La Gazzetta dello Sport Cassano tra Inter e Milan: tanta voglia, poca gloria Il club trattava il prolungamento solamente di chi aveva un solo anno di contratto, mentre io ne avevo due. Io invece volevo rinnovare, poi l’Inter mi cercava e quindi ho sfondato lo strappo che si ...

Inter, si tratta il rinnovo di Lautaro. Dubbi su Emerson corteggiato dal Napoli Trionfo argentino in Copa America dopo 28 anni, con Lautaro Martinez protagonista con 3 gol in 6 gare. Il suo agente, Alejandro Camano, è lo stesso di Achraf Hakimi, ma mentre il marocchino è stato sa ...

Certo, il mercato potrà muoversi, ma l'idea dell'è trattenere gli altri big a meno di offerte clamorose, e per Lautaro dovrebbero sfiorare i 100 milioni di euro. C'è però da rinnovare un ...Non sidi una prima volta per Botturi. Già a Lumezzane il neo ds biancazzurro aveva ricoperto tale ruolo. Nella sua carriera anche altre esperienze importanti all'nel Settore Giovanile, ...Il club trattava il prolungamento solamente di chi aveva un solo anno di contratto, mentre io ne avevo due. Io invece volevo rinnovare, poi l’Inter mi cercava e quindi ho sfondato lo strappo che si ...Trionfo argentino in Copa America dopo 28 anni, con Lautaro Martinez protagonista con 3 gol in 6 gare. Il suo agente, Alejandro Camano, è lo stesso di Achraf Hakimi, ma mentre il marocchino è stato sa ...