Inter | Eriksen in Italia già questa settimana | la situazione

(Di lunedì 12 luglio 2021) Christianpotrebbe tornare ingiàper svolgere tutti i controlli del caso con l’L’aspetta a braccia aperte Christian. Dopo il malore in Danimarca-Finlandia e la successiva operazione, il fantasista danese è atteso innei prossimi giorni per tornare a respirare l’ambientee sottoporsi nuovi controlli al cuore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Non c’è ancora una data certa – scrive La Gazzetta dello Sport – ma l’ex Tottenham ...

Sevorrà rimettersi in gioco dopo quello che ha passato. Da qui si inizierà a ragionare, e lo farà anche l', per il suo futuro.Christianha un ruolo fondamentale in questa vicenda, suo malgrado, con il suo infortunio, ... Stipendio offerto dall'5 milioni più Bonus.1 Milione in pù offerto rispetto alla proposta ...“Non c’è ancora la certezza e la spiegazione è semplice: nelle prossime ore Eriksen e il club nerazzurro faranno nuovamente il punto, se il danese dovesse chiedere qualche giorno in più di relax, ...Hjulmand rivela inoltre di non avere ancora elaborato del tutto la sconvolgente esperienza: "Io stesso non l'ho ancora trattata adeguatamente. Non lo sto affatto superando. Ci vorrà tempo per pensarci ...