Intanto nel mondo (Di lunedì 12 luglio 2021) Il partito della presidente filoeuropea Maia Sandu vince le elezioni in Moldova, manifestazioni per chiedere più libertà a Cuba, violenze e saccheggi in Sudafrica.

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Borsa: +0,3% Tim, Tar annulla le multe Antitrust per cartello su fatturazione Il Tar ha quindi accolto le argomentazioni degli operatori, segnalando la mancanza nel ... Intanto, l'Antitrust lavora anche sul fronte Tim - Sky. Secondo quanto riporta Il Sole 24 ore, la compagnia ...

CALCIOMERCATO MILAN/ Vlasic a centrocampo, Donnarumma: 'Presto parlerò' Il contratto del ventiquattrenne croato con i russi scadrà nel giugno del 2024, quindi non a breve, ... Intanto il Milan per la mediana deve ancora sistemare la situazione contrattuale di Franck Kessie ...

Intanto nel mondo Internazionale Incendi: allerta in Sardegna, rischio alto per nuovi roghi (ANSA) - ORISTANO, 13 LUG - Previsione di pericolo incendio alto sul Campidano di Cagliari, nel Sulcis e in Gallura ... potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale". Intanto, dopo ...

Scuola, precari e assunzioni: ecco le nuove corsie preferenziali Sostegni bis, il Parlamento ha aggiunto due nuovi canali per stabilizzare gli insegnanti. L’obiettivo è di assumere 85 mila docenti a settembre. Si amplia anche la mini sanatoria ...

