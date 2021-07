Intanto nel mondo (Di lunedì 12 luglio 2021) Il partito della presidente filoeuropea Maia Sandu vince le elezioni in Moldova, manifestazioni per chiedere più libertà a Cuba, violenze e saccheggi in Sudafrica. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Il partito della presidente filoeuropea Maia Sandu vince le elezioni in Moldova, manifestazioni per chiedere più libertà a Cuba, violenze e saccheggi in Sudafrica. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Stop alle consegne di AstraZeneca e J&J: l'Italia ora punta su Pfizer e Moderna ... o di scarsa disponibilità di fiale: il problema è che nel nostro Paese ormai questi due farmaci ... Intanto lo scorso maggio l'Unione europea ha deciso di non rinnovare il contratto con AstraZeneca. Una ...

Pensioni: per l'anticipo ipotesi proroga Ape sociale nel 2022 ampliando la platea leggi anche Lavori gravosi 2021: quali sono? La lista in Gazzetta Ufficiale Pensioni: nel 2022 quota 41 per tutti? E intanto se da una parte per le pensioni si penserebbe a un rafforzamento di Ape ...

Covid nel Veneziano, più positivi ma calano i ricoveri VENEZIA. Crescono i positivi al Covid, l’11 luglio a quota 387 (+8 casi nelle ultime 24 ore) ma diminuisce ancora la pressione sugli ospedali. Solo quattro, infatti, le persone ...

