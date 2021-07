Insulti razzisti ai giocatori inglesi, la condanna dell’Uefa: “Atti disgustosi” (Di lunedì 12 luglio 2021) Spiacevole episodio legato alle discriminazioni razziali si è verificato in Inghilterra successivamente alla partita persa dei britannici contro l’Italia. Ad essere presi di mira dai tifosi, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka per aver aver sbagliato i rigori che hanno condannato gli inglesi alla sconfitta. Non a caso, sono tre giocatori di colore, che hanno scatenato la rabbia dei tifosi aanche a sfondo razziale. “La Uefa condanna con forza i disgustanti Insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell’Inghilterra sui social media dopo la finale dell’Europeo, per i quali non ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Spiacevole episodio legato alle discriminazioni razziali si è verificato in Inghilterra successivamente alla partita persa dei britannici contro l’Italia. Ad essere presi di mira dai tifosi, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka per aver aver sbagliato i rigori che hannoto glialla sconfitta. Non a caso, sono tredi colore, che hanno scatenato la rabbia dei tifosi aanche a sfondo razziale. “La Uefacon forza i disgustantirivolti a diversi calciatori dell’Inghilterra sui social media dopo la finale dell’Europeo, per i quali non ...

