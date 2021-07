Inghilterra, Southgate: “Nuovo contratto? Ora ho bisogno di riposo” (Di lunedì 12 luglio 2021) Garetch Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, è alle prese con la delusione (e le critiche) per finale persa contro l’Italia a Euro 2020. “Ora ho bisogno di riposo” ammette Southgate, evitando si rispondere alla domanda sul possibile rinnovo del contratto sulla panchina dei Tre Leoni. “Non credo che ora sia il momento giusto per pensarci. Dobbiamo qualificarci per il Qatar – ha spiegato il Ct inglese -. Ho bisogno di tempo per andare via e riflettere su Euro 2020. Ho bisogno di riposo“. “Guidare il tuo paese in questi tornei ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Garetch, commissario tecnico dell’, è alle prese con la delusione (e le critiche) per finale persa contro l’Italia a Euro 2020. “Ora hodi” ammette, evitando si rispondere alla domanda sul possibile rinnovo delsulla panchina dei Tre Leoni. “Non credo che ora sia il momento giusto per pensarci. Dobbiamo qualificarci per il Qatar – ha spiegato il Ct inglese -. Hodi tempo per andare via e riflettere su Euro 2020. Hodi“. “Guidare il tuo paese in questi tornei ...

