Inghilterra-Italia da rigiocare | da oltremanica lanciano la petizione

Leggi su ck12

(Di lunedì 12 luglio 2021), i tifosi vogliono che si scenda di nuovo in campo e scrivono alla Uefa: c’è un motivo in particolare Calciatori inglesi disperati dopo la finale persa ieri (Getty Images)Agli inglesi la sconfitta di ieri non va proprio giù. Hanno accarezzato con troppo desiderio il sogno di diventare per la prima volta campioni d’Europa. Sarà che non sono abituati a perdere le finali (neanche a vincerle) o che il fair play, anche se è un’espressione chiaramente inglese, non è il loro forte, ma i sudditi di sua Maestà appassionati di calcio stanno chiedendo che la gara venga rigiocata. È una storia che abbiamo già sentito nel corso di ...