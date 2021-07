Inghilterra, insulti razzisti su Saka, Sancho e Rashford. Le reazioni (Di lunedì 12 luglio 2021) I tre giocatori presi di mira con insulti razzisti dai tifosi dell’Inghilterra per aver fallito i rigori contro l’Italia Un epilogo increscioso di un grande Europeo giocato dall’Inghilterra. Saka, Sancho e Rashford sono stati bersagliati da insulti razzisti sui social media, e non solo, per non aver segnato i loro calci di rigore, consegnando la Coppa all’Italia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Federcalcio inglese e il Primo Ministro britannico hanno condannato duramente tali comportamenti. Boris Johnson ha pubblicato un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) I tre giocatori presi di mira condai tifosi dell’per aver fallito i rigori contro l’Italia Un epilogo increscioso di un grande Europeo giocato dall’sono stati bersagliati dasui social media, e non solo, per non aver segnato i loro calci di rigore, consegnando la Coppa all’Italia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Federcalcio inglese e il Primo Ministro britannico hanno condannato duramente tali comportamenti. Boris Johnson ha pubblicato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra insulti La vergogna inglese: insulti razzisti per i rigori Insulti razzisti e minacce di ogni genere ai tre calciatori dell' Inghilterra , che hanno sbagliato i rigori decisivi nella finae degli Europei 2020. Il caso ha voluto si tratti proprio di tre ...

Parmitano, tweet pro Inghilterra: "Che gol Shaw!"/ Valanga di insulti via social Al gol di Shaw al secondo minuto di gioco, il nostro connazionale ha cinguettato "What an amazing gol! Well done, England", che tradotto significa "Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra". Un'...

Europei, Inghilterra ko: Johnson e FA condannano insulti razzisti Corriere dello Sport Inghilterra, insulti razzisti su Saka, Sancho e Rashford. Le reazioni I tre giocatori presi di mira con insulti razzisti dai tifosi dell’Inghilterra per aver fallito i rigori contro l’Italia Un epilogo increscioso di un grande Europeo giocato dall’Inghilterra. Saka, ...

L’Italia vince EURO 2020, lo spettacolo è anche sui social – VIDEO L’Italia vince EURO 2020 e scatena la festa dei calciatori in campo. Grande entusiasmo per tutti i tifosi dell’Italia che hanno gioito per la vittoria di EURO 2020 dopo i calci di rigore: le reazioni ...

