Inghilterra | insulti razzisti a Saka | Sancho e Rashford William | “Sono nauseato”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Se lapresa conperché hanno sbagliato i rigori decisivi nella finale di Euro 2020 con l’Italia. Li hanno presi di mira consui social. Tifosi inglesi e non solo hanno scaricato la loro rabbia sui tre giovani con orribili parole. E subito l’attacco è diventato un caso politico. Tanto che a stigmatizzare l’accaduto è stato per primo il principe, presente ieri sera a Wembley: “”, ha scritto, “è totalmente inaccettabile che alcuni giocatori debbano ...

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra insulti

... che hanno sbagliato il rigore: Rashford, Sancho e Saka, bersagliati dia sfondo razzista. ... ha affidato ai social un pensiero a caldo dopo la vittoria degli Europei ai danni dell'. ......è davvero brutta Così l'stamattina si è svegliata con lezioni di stile da tutto il mondo, colpita dallo sdegno " manifestato anche dal premier Johnson e dalla Casa Reale " per gli...Brutti gli insulti razzisti verso alcuni calciatori della nazionale inglese. Arriva la presa di posizione della UEFA che annuncia dure ed esemplari punizioni.(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "La Uefa condanna con forza i disgustanti insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell'Inghilterra sui social media dopo la finale dell'Europeo, per i quali non c'è spazi ...