Indiana Jones 5 | le foto dal set rivelano quando si svolgerà il film di Harrison Ford

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 12 luglio 2021)5 potrebbe svolgersi in un anno epocale per la storia mondiale, a indicarlo ledal set svelate dal Glasgow Times. Ledal set di5 potrebbero aver rivelato l'epoca in cui sarà ambientato il prossimocondi nuovo di ritorno nei panni dell'avventuroso archeologo.5 è attualmente in produzione nel regno Unito, segnando il tanto atteso ritorno dinei panni di Indy a circa 14 anni dall'uscita di ...