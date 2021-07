“Incinta per miracolo”. Primo figlio per la ex naufraga dell’Isola dei Famosi (Di lunedì 12 luglio 2021) Ricordiamo tutti la ex concorrente dell’Isola dei Famosi nonché conduttrice tv che con la sua presenza ha incantato tutto l’Honduras. Ebbene, proprio lei il 2 agosto 2018 si è sposata, in Andalusia, con il fidanzato storico e ora sarà presto mamma. La 34enne lo ha annunciato su Instagram. Luogo in cui ha raccontato di aver affrontato un percorso lungo e doloroso per coronare il suo sogno di diventare mamma. “Non so da dove iniziare, ne meno vorrei raccontarvi una palla impressionante su come sono stata o mi sono sentita ad ogni domanda su: i bambini quando?” E ancora: “Non le vuoi? E per il lavoro? Ma sei già sposata” ha scritto su Instagram. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Ricordiamo tutti la ex concorrentedeinonché conduttrice tv che con la sua presenza ha incantato tutto l’Honduras. Ebbene, proprio lei il 2 agosto 2018 si è sposata, in Andalusia, con il fidanzato storico e ora sarà presto mamma. La 34enne lo ha annunciato su Instagram. Luogo in cui ha raccontato di aver affrontato un percorso lungo e doloroso per coronare il suo sogno di diventare mamma. “Non so da dove iniziare, ne meno vorrei raccontarvi una palla impressionante su come sono stata o mi sono sentita ad ogni domanda su: i bambini quando?” E ancora: “Non le vuoi? E per il lavoro? Ma sei già sposata” ha scritto su Instagram. ...

Advertising

chedisagio : Siccome la mamma dei cretini è sempre incinta, la sindaca di Torino ha trovato un bel modo per percularli - Linkiesta : Cosa mangiare in gravidanza per stare bene (e non affondare nella tristezza) Una donna incinta non è una donna mal… - mesonorotta : Io: “mamma ti devi dire una cosa” Mi mamma: “SEI INCINTA????!!!” Per fortuna no - MarmaladeCherry : @Varu_chan ... sono incinta. Stavo per scriverlo in inglese MA NON MI SEMBRAVA IL CASO AH. - ashcoholic : Non mi è ancora arrivato il ciclo è per il caldo, il vaccino o sono incinta mhhhh -