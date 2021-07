Incidenza più alta dei casi Si rischia ritorno alle zone gialle?

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'infezione tende a colpire fasce più giovani (31 anni l'età mediana); valore nazionale dell… - danilo_grossi : @MediasetTgcom24 L'incidenza non conta più... contano numero di dosi somministrate, decessi, ricoveri e magari sape… - GaviniGiovanni : @tagesschau tagesschau: Nel caso di un possibile ritorno al 'freno d'emergenza federale' in caso di aumento delle c… - sabbiamare01 : @ManuelTucci2 @LucaBrusati @oibafannod @AzzurraBarbuto il lockdown è finito l'8 maggio, l'incidenza dei contagi sul… - VinzDeCarlo1 : ???? Germania: niente più restrizioni basate sulle infezioni da COVID19 ('incidenza') secondo un documento diffuso de… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenza più

ciociariaoggi.it

Durante la terza ondata della pandemia di Coronavirus, in Germania il datoalto relativo all'si era registrato lo scorso 26 aprile . Il bollettino dell'Istituto Robert Koch parla di ...Attualmente fra i parametri sotto la lente del ministero della Salute e del Cts c'è l'del ... ci aspettavamo una risalita, questa risalita è in corso con numeribassi del passato, come ...