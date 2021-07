Incendio nella birreria “The Victorian”: si indaga sulle cause del rogo (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Poteva avere conseguenze più gravi l’Incendio che ha colpito la birreria “The Victorian” situata nei pressi del parco Pinocchio a Salerno. Non si conoscono le cause dell’Incendio che ha bruciacchiato la porta d’ingresso del locale, dove il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme prendessero il sopravvento sull’ingresso della struttura realizzato tutto in legno e provocassero danni più pesanti al locale. Sul posto gli agenti della scientifica della Questura di Salerno hanno effettuato una serie di rilievi per indagare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Poteva avere conseguenze più gravi l’che ha colpito la“The” situata nei pressi del parco Pinocchio a Salerno. Non si conoscono ledell’che ha bruciacchiato la porta d’ingresso del locale, dove il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme prendessero il sopravvento sull’ingresso della struttura realizzato tutto in legno e provocassero danni più pesanti al locale. Sul posto gli agenti della scientifica della Questura di Salerno hanno effettuato una serie di rilievi perre ...

