In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Luglio | Notti magiche inseguendo il Covid Europei Bella vittoria azzurra | pessime reazioni italiote

(Di martedì 13 luglio 2021) L’italia chiamò contagio d’eEuropa Siam pronti alla morte L’Oms: “Focolai a Wembley e Roma”. Folla per gli azzurri di Giampiero Calapà Base per altezza di Marco Travaglio La pigrizia mentale mista a bile e altri liquidi organici che caratterizza tutte le analisi sui 5Stelle ha impedito all’“informazione” di cogliere unpiuttosto rilevante di quello strano movimento nato quasi 12 anni fa e ancora, nonostante tutto, incredibilmente vivo. Anche perché l’“informazione” è troppo impegnata a raccontare come Draghi abbia vinto gliCartabia&c. Scontro nella maggioranza Giustizia, Conte e l’incubo-fiducia. Con Draghi una trattativa ...

Vent'anni fa, il Cittadino di Monza del 12 luglio 2001 dedicava un intero dossier al tornado che si era abbattuto pochi giorni prima, il 7 luglio,Vimercatese causando 400 miliardi di lire di danni. Fortunatamente nessuna vittima, anche se le conseguenze per la popolazione furono disastrose e terribili, oltre al centinaio di persone che ...Commenta per primo Diletta Leotta e Can Yaman fannoserio: lo conferman o le immagini clamorose pubblicate dal settimanale 'Chi' nel numero inda mercoledì 7 luglio e immortalatecatamarano noleggiato nei pressi della baia di Cokertme, in Turchia . Scandalo al sole per il sex symbol delle serie romantiche e per la più sexy fra le ...Altro che pietra tombale sul più grande inganno nel mercato della telefonia dei tempi recenti: la fatturazione a 28 giorni. Il Tar del Lazio ha annullato le maxi-sanzioni da 228 milioni di euro ...3 mila dipendenti del mondo della scuola non sono ancora vaccinati. Il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.