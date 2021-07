In caduta libera Virgin Galactic dopo annuncio vendita azioni per 500 milioni (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Peggiora la performance di Virgin Galactic Hldgs, con un ribasso dell’11,50%, portandosi a 43,54. La compagnia spaziale creata dal magnate Richard Branson è crollata in Borsa dopo aver annunciato l’intenzione di vendere fino a 500 milioni di dollari in azioni ordinarie. L’annuncio odierno segue il successo del test di volo, condotto ieri, con a bordo lo stesso Branson. Nel premarket, le azioni della società erano infatti in rialzo del 7% a 44,80 dollari prima dell’annuncio della vendite di azioni. “Abbiamo stipulato un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Peggiora la performance diHldgs, con un ribasso dell’11,50%, portandosi a 43,54. La compagnia spaziale creata dal magnate Richard Branson è crollata in Borsaaver annunciato l’intenzione di vendere fino a 500di dollari inordinarie. L’odierno segue il successo del test di volo, condotto ieri, con a bordo lo stesso Branson. Nel premarket, ledella società erano infatti in rialzo del 7% a 44,80 dollari prima dell’della vendite di. “Abbiamo stipulato un ...

