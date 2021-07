In 500 a ballare senza mascherina: chiusa discoteca a Brescia (Di lunedì 12 luglio 2021) Brescia - La Questura di Brescia ha chiuso per cinque giorni la discoteca Paradiso , storico locale della città: durante un controllo, nella notte fra sabato e domenica, è emerso che oltre 500 persone ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 luglio 2021)- La Questura diha chiuso per cinque giorni laParadiso , storico locale della città: durante un controllo, nella notte fra sabato e domenica, è emerso che oltre 500 persone ...

Advertising

Giorno_Brescia : In 500 a ballare senza mascherina: chiusa discoteca a Brescia - AndreaAllegra : RT @Adnkronos: #Covid, in 500 in discoteca senza mascherina nel catanese. Arriva la polizia e chiude il locale. - ultimenews24 : Cinquecento giovani, quasi tutti senza mascherina, ballavano in una discoteca di Acireale nel catanese. La polizia… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid, in 500 in discoteca senza mascherina nel catanese. Arriva la polizia e chiude il locale. - sissiisissi2 : RT @Adnkronos: #Covid, in 500 in discoteca senza mascherina nel catanese. Arriva la polizia e chiude il locale. -