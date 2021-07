Impeachment Bolsonaro | favorevole anche giornale conservatore

(Di lunedì 12 luglio 2021) In Brasile decine di migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro il presidente Jair. I manifestanti chiedono l’di, accusato di una disastrosa gestione della pandemia di coronavirus e di corruzione sull’approvvigionamento dei vaccini. I sondaggi mostrano che la maggioranza della popolazione è a favore dell’. Oraun

Nell'edizione di domenica 11 luglio, il quotidiano conservatore Estado de São Paulo ha chiesto l'del presidente del Brasile Jair: "Jairnon è più in grado di rimanere alla presidenza", ha scritto in un editoriale non firmato, ......vicenda sia stata architettata dall'opposizione affinché intraprenda il processo die lo rimuova dal suo incarico. Ma se, come sembra, il processo che conduce alla scomunica di...Bolosnaro rischia di essere messo sotto accusa. La maggiornaza è favorevole all'impeachment Bolsonaro, acnhe un giornale conservatore.Già, perché nel Paese carioca il virus non demorde, anzi. Ma a prevalere sono state le intenzioni di Bolsonaro di mettere a tacere le tante voci che in questo periodo chiedono l’impeachment del ...