Immobile: «Ansia e paura. Ora lucido il trofeo di Euro 2020» (Di lunedì 12 luglio 2021) Ciro Immobile, attaccante della Lazio e dell’Italia, ha commentato sui social la vittoria di Euro 2020 Ciro Immobile, attaccante della Lazio e dell’Italia, ha commentato sui social la vittoria di Euro 2020. Le dichiarazioni. «Rivedo la strada percorsa, non c’è soddisfazione più grande, sacrificio e passione per questo sport, la mia famiglia e gli amici che mi hanno aiutato a spingermi oltre. Le difficoltà, le ansie e le paure ma alla fine del percorso lucido i trofei». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Ciro, attaccante della Lazio e dell’Italia, ha commentato sui social la vittoria diCiro, attaccante della Lazio e dell’Italia, ha commentato sui social la vittoria di. Le dichiarazioni. «Rivedo la strada percorsa, non c’è soddisfazione più grande, sacrificio e passione per questo sport, la mia famiglia e gli amici che mi hanno aiutato a spingermi oltre. Le difficoltà, le ansie e le paure ma alla fine del percorsoi trofei». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovanniRizzo72 : @CucchiRiccardo aspetto con ansia le sue pagelle e i voti, vediamo se perlomeno questa volta ha il coraggio di mettere un bel 4 ad Immobile. - robinaroby1 : @witch_please Non c'era la gif 'stati d'ansia per via di immobile'?? - Pietro_ansia : Fuori Verrati e Immobile daiiii - AngeloCivico : @Pietro_ansia Anche ma almeno qualche partita decente l'ha fatta ma Immobile proprio Zero - V__A__L__E__98 : Aspetto con ansia i laziali che verranno a difendere #Immobile, se ci mette uno sgabello al suo posto probabilment… -