Immissioni in ruolo 2021, si assumerà anche da GPS: operazione propedeutica ripartire posti concorso ordinario per provincia (Di lunedì 12 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22: c'è una disposizione, inserita nel Decreto Sostegni bis, sulla quale gli Uffici Scolastici regionali stanno già lavorando e che è propedeutica alle assunzioni da GPS graduatorie provinciali per le supplenze. Cosa ha fatto USR Lombardia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021)indocenti anno scolastico/22: c'è una disposizione, inserita nel Decreto Sostegni bis, sulla quale gli Uffici Scolastici regionali stanno già lavorando e che èalle assunzioni da GPS graduatorieli per le supplenze. Cosa ha fatto USR Lombardia. L'articolo .

Advertising

infoitinterno : Immissioni in ruolo 2021 docenti classi di concorso STEM: quante, distribuzione per regione, quando. TUTTE LE INFO - infoitinterno : Immissioni in ruolo as 2021/22: come funzioneranno? Fase ordinaria e fase straordinaria - infoitinterno : Immissioni in ruolo docenti 2021, si potrà accettare altra nomina nello stesso anno? - infoitinterno : Immissioni in ruolo docenti da concorso straordinario secondaria 2020. TUTTE LE INFO - GazzettaDellaSc : Immissioni in ruolo docenti, novità 2021/22: aumentano percentuali concorso 2016 e 2018, si scorre anche GPS, elimi… -