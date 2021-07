Advertising

Affaritaliani : Illimity al fianco di MeglioQuesto per esordio mercato AIM Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Illimity fianco

askanews

Bank è aldi MeglioQuesto nell' esordio sul mercato Aim italia. MeglioQuesto S.p. A è un'azienda specializzatanel settore della customer experience multicanale, e per illimitysi tratta ...del pubblico di #SIOS21 come consueto, ci sarà la Radio Partner Radio 105 che, con i ... Smart Sponsor:Roma, 12 lug. (askanews) - Illimity Bank è al fianco di MeglioQuesto nell' esordio sul mercato Aim italia. MeglioQuesto S.p.A è ...illimity Bank ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner nell’ambito del processo di quotazione AIM Italia di MeglioQuesto, azienda specializzata nel settore della customer exp ...