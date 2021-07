Advertising

JGiuls_ : RT @caro_96_: DE ROSSI STO MALE CHE VOLO - _comedincanto : RT @caro_96_: DE ROSSI STO MALE CHE VOLO - zazoomblog : Il volo di De Rossi la festa nello spogliatoio – Video - #Rossi #festa #nello #spogliatoio - fisco24_info : Il volo di De Rossi, la festa nello spogliatoio - Video: L'ex centrocampista della Roma plana sui tavoli...… - italiaserait : Il volo di De Rossi, la festa nello spogliatoio – Video -

Ultime Notizie dalla rete : volo Rossi

Adnkronos

... il gol degli inglesi: cross di Trippier e Shaw, dimenticato dalla nostra retroguardia, aldi ... Fu, quella, l'estate, indimenticabile, di Pablito. Questi sono i giorni di Donnarumma, il ...Intanto in panchina Spinazzola seduto accanto a Daniele De15' faticano gli azzurri ad ... Cross dalla destra di Trippier sul secondo palo per Shaw che tutto solo alcalcia col mancino. Tiro ...L'ex centrocampista della Roma plana sui tavoli... Daniele De Rossi in volo sui tavoli. Dallo spogliatoio dell'Italia, dopo il trionfo in finale a Euro 2020 contro l'Inghilterra, rimbalza il video con ...Roberto Mancini ha riportato la nostra nazionale, dopo il buio del 2018, la mancata qualificazione al mondiale in Russia, al centro dell’universo calcistico ...