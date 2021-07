Il volo di De Rossi | la festa nello spogliatoio – Video

Advertising

zazadrug : RT @caro_96_: DE ROSSI STO MALE CHE VOLO - _benniricc : RT @caro_96_: DE ROSSI STO MALE CHE VOLO - jj3ssC : RT @caro_96_: DE ROSSI STO MALE CHE VOLO - blossompeach_30 : RT @caro_96_: DE ROSSI STO MALE CHE VOLO - paamm__ : RT @caro_96_: DE ROSSI STO MALE CHE VOLO -

Ultime Notizie dalla rete : volo Rossi

Adnkronos

... il gol degli inglesi: cross di Trippier e Shaw, dimenticato dalla nostra retroguardia, aldi ... Fu, quella, l'estate, indimenticabile, di Pablito. Questi sono i giorni di Donnarumma, il ...Intanto in panchina Spinazzola seduto accanto a Daniele De15' faticano gli azzurri ad ... Cross dalla destra di Trippier sul secondo palo per Shaw che tutto solo alcalcia col mancino. Tiro ...Si è svolta nella prima serata di sabato a Suello la consegna dei defibrillatori destinati ad alcune realtà lecchesi in ricordo di Marco Pietro Rossi, paracadutista esperto spentosi a Cremona durante ...Le Nazionali del passato avevano coppie di fuoriclasse, la nostra Nazionale ha tanti modi per fare gol. Gli attaccanti deputati, Immobile e Belotti, sono i più «pressati» dalel grida di Mancini ...