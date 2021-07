Il vero significato dell’esultanza di Leonardo Bonucci dopo il gol contro l’Inghilterra (Di lunedì 12 luglio 2021) “Dovete ancora mangiare pastasciutta…”. Leonardo Bonucci protagonista prima e dopo la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, che sperava di portare a casa la coppa ma sono rimasti delusi dopo la parata di Gigio Donnarumma. In campo il difensore della Nazionale e della Juventus realizza il gol che dà all’Italia l’1-1 contro l’Inghilterra e la possibilità di sperare e poi vincere. dopo il match, prima della premiazione, ecco il ‘messaggio’ ai tifosi inglesi: “Mangiate ancora pastasciutta… Dovete ancora mangiare pastasciutta…”. Festa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) “Dovete ancora mangiare pastasciutta…”.protagonista prima ela finale di Euro 2020, che sperava di portare a casa la coppa ma sono rimasti delusila parata di Gigio Donnarumma. In campo il difensore della Nazionale e della Juventus realizza il gol che dà all’Italia l’1-1e la possibilità di sperare e poi vincere.il match, prima della premiazione, ecco il ‘messaggio’ ai tifosi inglesi: “Mangiate ancora pastasciutta… Dovete ancora mangiare pastasciutta…”. Festa ...

