Il vaccino ReiThera funziona, risposta anticorpi del 93% dopo la prima dose (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl vaccino ReiThera funziona. Già tre settimane dopo la prima dose si osserva una risposta anticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari, e si raggiunge il 99% dopo la seconda somministrazione. A cinque settimane dalla prima vaccinazione il livello degli anticorpi che legano la proteina Spike e che neutralizzano il virus, è comparabile a quello misurato in un gruppo di riferimento di pazienti convalescenti dall'infezione COVID-19. E' quanto annuncia la società biotech ...

