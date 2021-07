Il vaccino ReiThera efficace al 99% nel produrre anticorpi. Eppure la fase tre senza fondi non puo partire (Di lunedì 12 luglio 2021) La biotech di Castel Romano ha pubblicato i risultati della fase due su quasi mille volontari. Ma senza finanziamenti i test non potranno proseguire. "Noi abbandonati dalle istituzioni e logorati dai continui rinvii" Leggi su repubblica (Di lunedì 12 luglio 2021) La biotech di Castel Romano ha pubblicato i risultati delladue su quasi mille volontari. Mafinanziamenti i test non potranno proseguire. "Noi abbandonati dalle istituzioni e logorati dai continui rinvii"

